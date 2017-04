Câmara monta operação abafa no 'caso Maninho'

REGIAO

Dez dias após reportagem de O VALE, Comissão de Ética resiste em investigar vereador de São José

Dez dias após o 'Caso Maninho' vir à tona, em reportagem de O VALE, a comiss ão de ética da Câmara de São José dos Campos resiste em iniciar uma investigação contra o vereador.

Matéria publicada no início do mês mostrou que Maninho Cem por Cento (PTB) empregava em seu gabinete, na Câmara, funcionário comissionado para trabalhar exclusivamente no jornal que mantém na cidade.

A única medida prática adotada pela Casa, até agora, foi instaurar um processo administrativo interno para apurar as responsabilidades do assessor, sem direcionar o foco das investigações para o parlamentar.

Esse processo administrativo, a ser formalizado no Boletim do Município da próxima sexta-feira, será conduzido por servidores da Casa. O assessor de Maninho, Elcio Alves de Souza, dava expediente no balcão de anúncios do jornal Comunidade, que circula na região da Vila Industrial, região leste da cidade. Ia ao Legislativo apenas para bater cartão.

Na semana passada, o presidente do Legislativo, Juvenil Silvério (PSDB), havia prometido encaminhar o caso para a Comissão de Ética.

Ética. O presidente da Comissão de Ética, vereador Lino Bispo (PR), disse ontem que até o momento o caso não foi encaminhado pela presidência do Legislativo. "Ainda não recebi nenhuma manifestação verbal e oficial do presidente da Câmara [Juvenil Silvério, do PSDB]. Não sei se entrou na Casa um pedido de providência", declarou.

"Nós estamos aqui para dar exemplo. Da minha parte, vamos tratar o caso com transparênc ia e se houver irregularidade tem que ser punido. Como presidente da comissão de ética não vou me eximir", completou o parlamentar.

Se o caso for encaminhado à comissão, abre-se a possibilidade de arquivar o processo ou abrir uma investigação. Qualquer vereador pode 'provocar' a comissão de ética.

Outro lado. A presidência da Câmara de São José informou ontem que "a Mesa Diretora deu andamento a todas as medidas administrativas". "A mais séria é de abrir processo administrativo para apurar os fatos em relação ao funcionário. Não foi protocolada nenhuma denúncia contra o vereador Maninho", afirmou.

A reportagem de O VALE procurou o vereador Maninho na tarde de ontem. O parlamentar não retornou as ligações.

Balcão de anúncios funcionava sem alvará desde 2015

O balcão de anúncios do jornal "Comunidade", de propriedade do vereador Ma ninho Cem por Cento, funcionava ilegalmente na Vila Industrial, zona leste de São José dos Campos. Após contato de O VALE, na semana passada, o governo Felicio Ramuth (PSDB) notificou o parlamentar a remover o balcão por falta de alvará.

A estrutura, instalada em área pública, foi totalmente retirada em seguida. Essa irregularidade, cometida por Maninho desde 2015, foi a segunda envolvendo o nome do vereador.

Cesta. No local, o funcionário recebia cupons para sorteios de cestas básicas promovidos por Maninho Cem por Cento. Os sorteios de cestas básicas continuam ocorrendo na região da Vila Industrial.

O balcão de anúncios também era ponto de cadastro para interessados em vender objetos na "Feira do Desapego", realizada aos domingos no Jardim Ismênia, na zona leste. Uma rádio via internet vinha sendo montada pelo vereador no balcão de anúncio, fechado pela Prefeitura de São José dos Campos.