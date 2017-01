Câmara gasta R$ 1 milhão com despesas de viagens

REGIAO

As viagens realizadas pela última legislatura da Câmara de Taubaté, entre 2013 e 2016, custaram R$ 1,11 milhão aos cofres públicos apenas a título de indenizações, que são as verbas pagas para servidores e vereadores para ressarcir gastos de alimentação e deslocamento. O levantamento a respeito das despesas com diárias, como são chamadas, foi feito pelo Amatau (Amigos Associados de Taubaté), grupo de moradores que fiscaliza a prefeitura e a Câmara, a partir de dados disponibilizados no Portal da Transparência. Segundo o levantamento, R$ 292 mil foram gastos apenas em 2016.Do total gasto na última legislatura, mais da metade (R$ 617 mil) foi repassada a assessores. Para vereadores foram R$ 111 mil. Para motoristas, foram R$ 383 mil. PÁG. 5