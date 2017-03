Câmara exige que Ortiz abra a 'caixa-preta' da taxa de luz

REGIAO

Após mais de 20 meses, Poder Legislativo quer que prefeito apresente os valores recebidos e gastos desde o início de 2016



TAUBATÉ

Mais de 20 meses depois do início da cobrança da taxa de luz em Taubaté, a Câmara decidiu pressionar a gestão Ortiz Junior (PSDB) a cumprir o trecho da lei que criou o tributo e previa transparência sobre a arrecadação e a despesa do Fundip (Fundo Municipal de Iluminação Pública). O Legislativo aprovou essa semana, de forma unânime, requerimento que solicita informações sobre receita e despesas do Fundip desde o início de 2016. As informações sobre arrecadação da taxa são publicadas pela prefeitura no Portal da Transparência, mas o dado sobre o uso do recurso do fundo nunca foi divulgado. Assim que receber o requerimento, Ortiz terá até 15 dias para responder à Câmara de forma oficial. Entre junho de 2015 e o fim de 2016, período em que a manutenção do serviço era feita pela prefeitura, de maneira precária, o município arrecadou R$ 23 milhões com a taxa. A terceirização da manutenção custará R$ 3,76 milhões à prefeitura por ano. PÁG.4