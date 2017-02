Calçadão vive 'boom' de comércio ambulante

REGIAO

- 04:32



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Sem fiscalização, o centro de São José é invadido por ambulantes que congestionam o fluxo de pessoas no calçadão da rua Sete de Setembro. De acordo com lojistas, os camelôs montam barracas no local todos os dias e comercializam seus produtos. Entre eles, guarda-chuva, pipoca, frutas e até desentupidor de fogão. O dia de pico é no sábado, quando mal é possível andar. "A fiscalização é zero. Desde o começo do ano está assim. Cada quarteirão tem mais dois ou três ambulantes. Nunca vi nada parecido", disse o proprietário da Criativa Modas José Abelardo. PÁG.7