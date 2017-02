Cada vereador custa cerca de R$ 890 a cada 24h em Taubaté

REGIAO

- 04:37

Mensalmente, cada parlamentar custa aos cofres públicos R$ 26.701,92 por mês, contando só seus salários e de assessores



TAUBATÉ

O custo de cada vereador chega a R$ 26.701,92 por mês em Taubaté. Essa conta, realizada pela GAZETA

, inclui o subsídio mensal do parlamentar e o salário dos assessores do gabinete. As cifras podem ser ainda maiores, já que a cidade oferece a seus eleitos cotas de combustível, telefonia e material de escritório. Em Taubaté, o vereador recebe R$ 8.363,90. São quatro assessores, com salários entre R$ 4.008,07 (assessor técnico 2) e R$ 5.635,65 (chefe de gabinete). O impacto dos 19 gabinetes no Poder Legislativo é de R$ 507.336,48 por mês e R$ 6 milhões anuais. Para 2017, o orçamento fixado para a Legislativo de Taubaté foi de R$ 31,29 milhões. Os vereadores ainda tem cotas de telefone (R$ 1.000), combustível (600 litros), oito diárias de viagens (de R$ 1.470,56 a R$ 2.205,84), celular (R$ 600), correspondências (R$ 500) e outros. O custo de cada vereador em São José dos Campos chega a R$ 45.550,96 por mês, de acordo com o levantamento. PÁG.3