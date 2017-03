Brasil pede aos países da OMC que evitem boicote contra carne

REGIAO

- 04:43

País pede à Organização Mundial do Comércio que nações se abstenham de barrar acesso do produto

Preocupante



Hong Kong e China, seus principais mercados de carne bovina, fecharam as portes à carne brasileira



DAS AGÊNCIAS

O Brasil pediu ontem aos países da OMC (Organização Mundial do Comércio) que se abstenha de restringir o acesso de maneira arbitrária a sua carne, após revelações de que frigoríficos brasileiros adulteravam produtos impróprios para consumo.

O Brasil agiu de forma 'transparente e cooperativa' e espera que 'os países membros da OMC levem em conta todas as informações' fornecidas, indicou o país em uma reunião do Comitê de Medidas Sanitárias e Fitosanitárias da OMC em Genebra (na Suíça), indicaram fontes próximas da instituição.

O Brasil, maior exportador mundial de carne bovina e de frango, 'espera que os membros da OMC se abstenham de adotar medidas que possam constituir restrições arbitrárias contrárias às regras da OMC', diz o apelo.

A denúncia da Polícia Federal revelou um esquema em que fiscais sanitários recebiam subornos de parte de empresários para autorizar o comércio de carnes não aptas para o consumo humano. Houve mais de 30 prisões, três frigoríficos foram fechados e 21 estão sob inspeção, sem o direito de exportar até o fim das investigações.

Hong Kong e China, seus principais mercados de carne bovina, fecharam seus mercados à carne brasileira, assim como o Chile.

Outros países ou blocos, como a UE (União Europeia) e Japão, limitaram a restrição aos produtos provenientes de frigoríficos sob suspeita.

Delator.

O fiscal agropecuário federal Daniel Gouveia Teixeira, responsável por denúncias que levaram à operação Carne Fraca, afirmou que há uma série de irregularidades ainda não reveladas pela PF. Em entrevista à Rádio Eldorado nesta quarta-feira, Teixeira ressaltou que o pagamento de propina é frequente no processo de fiscalização da carne. "Não foi mostrado nem 1% do que foi descoberto pela Polícia Federal", disse.

O servidor do Ministério da Agricultura, que foi transferido de função desde o início das investigações, atribui as falhas à ingerência decorrente de indicações políticas. "É a interferência de políticos", disse.