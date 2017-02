Brasil oficializa consulta contra rival da Embraer

REGIAO

- 11:02

Redação

São José dos Campos



Com apoio da Embraer, o Brasil oficializou ontem o pedido de consultas ao governo canadense no âmbito da OMC (Organização Mundial do Comércio), em Genebra, sobre os subsídios que beneficiam o programa C-Series da empresa Bombardier, uma das principais concorrentes da fabricante brasileira no setor de jatos comerciais.



De acordo com o pedido brasileiro, a empresa canadense teria recebido mais de US$ 4 bilhões em subsídios de governos daquele país, o que acarretaria disputa desleal no mercado.



Somente em 2016, foram aportados recursos públicos da ordem de US$ 2,5 bilhões à fabricante canadense.



"A companhia canadense continua recebendo subsídios do governo local. Isso foi fundamental para o desenvolvimento e sobrevivência do programa C-Series, além de permitir à Bombardier oferecer suas aeronaves a preços artificialmente baixos", disse Paulo Cesar Silva, CEO da Embraer, por meio de nota.



"Para que o segmento de jatos comerciais continue sendo disputado entre companhias, e não entre governos, é fundamental que as condições equânimes de competição sejam respeitadas", completou o executivo.



Em dezembro do ano passado, o Camex (Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior), órgão máximo no governo brasileiro sobre políticas de comércio exterior, havia autorizado a abertura do procedimento de solução de controvérsias contra o Canadá na OMC.



Dados. O pedido de consultas é a primeira etapa do procedimento e permitirá o acesso a informações adicionais sobre o apoio à Bombardier. O entendimento do governo, compartilhado pela Embraer, é de que os subsídios oferecidos pelo governo canadense ferem os compromissos assumidos pelo Canadá na OMC.