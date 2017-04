Bacalhau e ovos estão mais baratos na RMVale

REGIAO

- 04:40



TAUBATÉ

A Páscoa será menos salgada para o bolso dos consumidores da RMVale

. Ao contrário dos dois últimos anos, o preço do bacalhau caiu 3,48% neste ano, comparado ao período que antecedia a Semana Santa em 2016. O quilo do peixe caiu de R$ 46,90 para R$ 45,27, em média. A pesquisa foi feita pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), da Unitau, que levantou preços dos produtos em São José, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão. Da lista, os ovos de Páscoa com brinquedos também tiveram queda de 3,91% no preço: foi de R$ 48,03 para R$ 46,15. PÁG.6