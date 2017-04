Bacalhau e ovos estão mais baratos na RMVale

REGIAO

- 10:56

Porém, ovos de chocolate sem brinquedos e itens como a azeitona e o filé de peixe estão mais caros

Xandu Alves

São José dos Campos

A Páscoa será menos salgada para o bolso dos consumidores da RMVale. Ao contrário dos dois últimos anos, o preço do bacalhau caiu 3,48% neste ano, comparado ao período que antecedia a Semana Santa em 2016. O quilo do peixe caiu de R$ 46,90 para R$ 45,27 (preço médio).

A pesquisa foi feita pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), da Unitau (Universidade de Taubaté), que levantou preços de seis produtos em supermercados de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão.

Da lista, além do bacalhau, os ovos de Páscoa com brinquedos (250g) tiveram queda de 3,91% no preço: de R$ 48,03 para R$ 46,15. Importado, o bacalhau, como informou o Nupes, refletiu a "queda no preço da moeda estrangeira, consequência da valorização do real frente ao dólar". Em 29 de fevereiro de 2016, o dólar valia R$ 3,86. Neste ano, baixou a R$ 3,12.

Já os ovos com brinquedos tiveram queda nos preços, segundo o Nupes, por "maior concorrência de pequenos ofertantes", que "pegaram carona na inovação das grandes empresas do setor e contribuíram para a queda".

Subiram. Agora a má notícia: foram os únicos itens com queda no preço na cesta básica da Páscoa. Os outros subiram. A azeitona (500g) foi a campeã, com 14,93%, passando de R$ 11,05para R$ 12,70, resultado de queda na produção da Europa --Portugal e Itália.

O quilo do filé de peixe vem em seguida, com 6,58% de aumento. Saiu de R$ 18,85 para R$ 20,09. O aumento refletiu a variação da inflação no período, diz o Nupes, não podendo ser atribuído à 'Operação Carne Fraca', que impactou no consumo de carne no país.

Na sequência, os ovos de páscoa sem brinquedos (250g) ficaram 5,29% mais caros, de R$ 32,16 para R$ 33,86. Por último, os bombons (caixa de 378g) subiram 0,69%, passando de R$ 8,71 para R$ 8,77.