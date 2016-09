Avibras tem greve após cortes

REGIAO

- 13:52

São José dos Campos



Os trabalhadores da fábrica de Jacareí da Avibras mantiveram ontem a greve iniciada após demissão de 117 trabalhadores na última quarta-feira. Eles resolveram cruzar os braços para tentar reverter os cortes e evitar novos desligamentos.



Uma reunião de sete horas ontem entre as direções do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e da empresa terminou sem acordo.



A entidade propôs licença remunerada, o que não foi aceito pela Avibras. Por isto, a greve vai continuar hoje.



Em agosto, o sindicato anunciou que a empresa, que atua no mercado bélico, pretendia demitir para conter crise no setor e que desligamentos poderiam chegar a 280 até o final do ano.



O sindicato contesta a informação de que os cortes seriam reflexo do desaquecimento da economia. "A produção continua no mesmo ritmo e a empresa está contratando. Os trabalhadores irão resistir e lutar pelos empregos", disse o diretor Sérgio Henrique Machado.



Outro lado. Em nota, a Avibras reforçou ontem que está aberta à negociação.

Em outro trecho, informou que " a readequação de pessoal foi necessária em função da redução no ritmo dos contratos firmados. A companhia espera voltar a crescer e assegura aos funcionários desligados o direito de preferência em futuras contratações".