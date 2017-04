Atividade Delegada será retomada em São José

REGIAO

O convênio entre Prefeitura de São José dos Campos e Polícia Militar, para r etomada do programa Atividade Delegada na cidade, foi aprovado ontem pela Câmara de São José. A parceria com a PM havia sido suspensa pelo governo Carlinhos Almeida (PT) em setembro de 2015.

O projeto do governo Felicio Ramuth (PSDB) acabou aprovado por unanimidade.

O governo investirá na Atividade Delegada R$ 1.732.867,20 e vai colocar mais 40 policiais nas ruas. O convênio também prevê a participação de integrantes do Corpo de Bombeiros, que agora poderão atuar no atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Bico. Um segundo projeto, que vai permitir a contratação de guardas municipais em horários de folga, não foi debatido em plenário. A oposição pediu prazo de emenda para analisar o texto encaminhado pela prefeitura nesta semana.

A ideia da administração segue os moldes da Atividade Delegada, aprovada ontem.

No programa estadual, porém, os policiais trabalham para as prefeituras conveniadas durante o contraturno.

Felicio sustenta que esse "bico oficial" poderá render até R$ 20 por hora aos trabalhadores inseridos. Associações, entidades ou sociedades de amigos de bairro poderão contratar servidores fora do expediente na administração.