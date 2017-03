Arrecadação ficou 6,59% abaixo do esperado em São José

REGIAO

- 10:00

Redação

São José dos Campos



O secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefe itura de São José dos Campos, José de Mello Correa, apresentou em audiência pública na Câmara o relatório de metas fiscais da administração em 2016.



As metas são relativas às receitas e despesas e ao montante da dívida pública.

Por meio de slides, Mello apontou que a arrecadação de 2016 ficou 6,59% abaixo do valor estipulado.



A previsão orçamentária era de R$ 2,4 bilhões, mas a receita arrecadada no ano fechou em R$ 2,2 bilhões.



ICMS. A queda é reflexo, sobretudo, da baixa no repasse de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que foi de 8,7% em comparação com o orçamento previsto e representou redução de R$ 73,5 milhões. Este diagnóstico já vinha sendo divulgado pelo governo anterior.



A capacidade de investimento da prefeitura também sofreu queda. A previsão inicial era de R$ 328,8 milhões, mas o valor liquidado foi de R$ 260,3 milhões.



O governo Felicio Ramuth ainda afirmou que a diferença entre receita e despesa foi de R$ 306 milhões --sendo R$ 184,2 milhões de despesas com fornecedores nas áreas de saúde, esporte, educação e transportes.