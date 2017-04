Após um dia, prefeitura retira plano de carreira

REGIAO

- 04:40



TAUBATÉ

U m dia após protocolar o projeto para criar o plano de carreira de servidores da prefeitura, a gestão Ortiz Junior (PSDB) solicitou a retirada do texto. Questionado pela reportagem, o governo tucano alegou que a retirada do projeto ocorreu "para ajustes fiscais no seu conteúdo". A administração não informou quais seriam esses ajustes e nem uma previsão de quando a propositura será reencaminhada para o Legislativo. O projeto foi protocolado na Câmara na segunda-feira, e retirado já na terça. O plano estabelece quais são as regras para a progressões de cargos. PÁG.5