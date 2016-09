Após morte, Vigilância faz blitz contra achocolatado

REGIAO

São José dos Campos



As vigilâncias sanitárias de São José e Taubaté intensificaram a fiscalização para a apreensão de lotes do achocolatado Itambézinho, que está sendo investigado por suspeita de ter provocado mortes recentes, em Cuiabá, no Mato Grosso.

De acordo com a Prefeitura de São José, nas inspeções que foram realizadas na última quarta-feira, os agentes encontraram 79 caixinhas da bebida, que foi interditado pela Anvisa.



Na ocasião, foram vistoriados nove supermercados da cidade, dois deles tinham os produtos proibidos nas prateleiras e foram recolhidos pelo órgão.



Por isso, as equipes da Vigilância Sanitária continuarão os trabalhos de vistoria até hoje, em busca dos produtos em mais 25 grandes estabelecimentos.



Em nova vistoria, a Vigilância apreendeu ontem mais 568 caixinhas do achocolatado Itambé no supermercado Spani.



Já em Taubaté, boatos surgiram nas redes sociais evidenciando mais uma morte que poderia ter sido causada pela ingestão do produto, porém, a prefeitura informou que não existe nenhum registro.



A prefeitura informou também que a Vigilância têm verificado a existência de achocolatados com a numeração suspeita. Até ontem, nenhum deles tinham sido encontrado.



Caso. Uma criança em Cuiabá (MT) teria morrido na última quinta-feira, 25, após ter ingerido o achocolatado Itambezinho. Segundo os pais do menino de dois anos, ele passou mal minutos após tomar uma caixinha do produto, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu após dar entrada na Policlínica do Coxipó.



A Polícia Civil do Mato Grosso, que investiga o caso, descartou a existência de problemas relacionados ao produto e prendeu duas pessoas suspeitas de terem envenenado as unidades com as quais a criança teve contato.



Ainda não foram divulgados os laudos.



Outro lado. A empresa, por meio de nota oficial, lamentou o caso, 'independentemente da causa que for apurada, e está em contato permanente com as autoridades sanitárias regional e nacional, auxiliando na apuração dos fatos'.