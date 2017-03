Após 24 dias, os kits escolares estão completos

REGIAO

São José dos Campos



Quase um mês após o início das aulas, a Prefeitura de São José dos Campos concluiu ontem a entrega dos materiais escolares aos alunos da rede.



Estudantes do ensino fundamental começaram as atividades em sala de aula sem cola, régua, tesoura e pasta. Os quatro itens não haviam sido entregues no kit escolar distribuído no primeiro dia letivo, em 6 de fevereiro.



A promessa do prefeito Felicio Ramuth (PSDB) era entregar o kit completo na largada das aulas. A falta desses itens, segundo a Secretaria de Educação, não comprometeu o processo de aprendizagem pedagógico em fevereiro.



Novela. Das oito empresas vencedoras do processo de licitação, a Dalen Suprimentos para Informática e Papelaria deixou de fornecer os quatro produtos que eram de sua responsabilidade. A prefeitura, então, substituiu a empresa e prometeu que os itens chegariam uma semana depois.



As escolhidas forneceram 39.504 kits escolares aos alunos do ensino fundamental a um custo de R$ 1,2 milhão. O governo Felicio Ramuth, que previa desembolsar até R$ 1,587 milhão com a compra, conseguiu baixar esse valor em 24,3%. O processo de pregão presencial foi realizado em apenas uma semana.



Isso porque em janeiro deste ano a prefeitura suspendeu o processo de compra iniciado pelo governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) em dezembro do ano passado. O argumento utilizado foi que o edital apresentava sérias irregularidades.



Empresas também teriam sido desclassificadas de maneira irregular pela Prefeitura de São José dos Campos.



Anterior. O edital revogado, com mais produtos, tinha valor de R$ 2,6 milhões. A vencedora tinha feito proposta de R$ 1,9 milhão (26,9% mais baixo que o no edital). Na ocasião, 10 empresas participaram do certame anterior.