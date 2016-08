Aliados orientam petista a evitar ataques no Senado

REGIAO

Os aliados da presidente afastada Dilma Rousseff a orientaram a evitar fazer ataques aos senadores que são a favor do impeachment nesta próxima segunda-feira, a data marcada para o seu depoimento em plenário. A petista tem sido aconselhada a responder com firmeza a todas as acusações, porém em um tom o mais sóbrio possível.



No discurso em plenário, Dilma deve evocar o seu passado de militante de esquerda e o julgamento pela ditadura militar durante a juventude, ressaltando que, mais uma vez, está sendo acusada de crimes que não cometeu.



A ideia é reforçar a tese de que a petista é vítima de um golpe, como ela vem enfatizando em seus discursos. No sábado, Dilma se reúne com aliados para repassar os argumentos mais comuns de cada senador pró-impeachment, definindo as melhores respostas a serem dadas. Apoiadores dela avaliam que o ritual da oitiva a favorece, já que a presidente afastada 'falará por último'. Ela responderá às perguntas sem que os senadores tenham direito a réplica.



Duelo. O principal temor é de um possível embate entre Dilma e a advogada de acusação, Janaína Paschoal, que possui a fama de ser 'explosiva'. Pelo seu estilo inflamado, o temor é que a advogada realize provocações à presidente afastada, tumultuando a sessão. A advogada acompanhará o processo do plenário do Senado.



Um senador que é aliado do presidente interino Michel Temer afirmou que iria conversar com seus colegas para tentar evitar que Janaína seja a escolhida, entre os advogados de acusação, a fazer os questionamentos para Dilma. Além dela, compõem também o grupo de acusação os advogados Hélio Bicudo e Miguel Reale Junior.



Na fase de análise do processo realizada na Comissão Especial do Senado, Janaína bateu boca com senadores e chegou a fazer discursos fortes, fazendo ataques a Dilma. Os senadores querem evitar que o processo seja ridicularizado pela opinião pública se os parlamentares perderem o controle.