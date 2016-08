Aliados ameaçam ir à Justiça por projeto ambiental

REGIAO



São José dos Campos



A base governista na Câmara de São José não descarta ir à Justiça contra o presidente da Casa, Shakespeare Carvalho (PRB), após o projeto que autoriza o município a fazer o licenciamento ambiental de obras na cidade ser rejeitado.



Três projetos relacionados ao tema foram barrados pela presidência sem ir à votação no plenário, com base em pareceres das comissões permanentes do Legislativo.



A Comissão de Justiça foi a única a emitir parecer favorável ao projeto.

Além de assumir a tarefa, que hoje cabe ao Estado, a administração propunha mudanças na estrutura do Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente).



O objetivo era agilizar a liberação de empreendimentos e atividades que exigem análise de órgão ambiental, trabalho que atualmente é feito pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).



O texto visava transferir para o município a competência de licenciar 200 atividades, de baixo, médio ou alto impacto.



A Cetesb, neste caso, passaria a avaliar apenas projetos ligados à área de cerrado e supressão da Mata Atlântica.



Lados. A prefeitura disse que "lamenta que o regimento interno da Câmara seja novamente manobrado para impedir a votação de uma proposta de interesse da cidade". "A prefeitura e a bancada de apoio irão analisar as medidas cabíveis", completou. Já a Câmara disse que "o projeto foi rejeitados pelas comissões".