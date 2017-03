Aliado de Carlinhos mira volta a sindicato

REGIAO

- 10:30

Redação

São José dos Campos



O transporte público está no centro da disputa polí tica em São José dos Campos. Aliado do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT), José Carlos de Souza tenta retomar o protagonismo no Sindicato dos Condutores.



O sindicato tem potencial para provocar desgastes na gestão Felicio Ramuth (PSDB), já que dita os rumos de serviços como transporte público e coleta de lixo.



Souza, candidato a vereador pelo PT em 2016, está na Chapa 1, de Elias Pereira. No governo Carlinhos, Souza se afastou do Sindicato e ganhou cargo no Paço. Agora, quer retomar as atividades sindicais, exercidas até a gestão tucana de Eduardo Cury (2005 a 2012), quando liderou as principais greves.



Membro da Chapa 1, José Roberto Gomes nega ligação com o PT. "Como o Carlinhos é do PT, surge esse papo. Mas o ex-prefeito nunca ajudou o sindicato", disse. Souza não retornou os contatos de O VALE.



Impasse. A eleição para o sindicato é cercada por polêmica. A Justiça concedeu decisão liminar para suspender o pleito, previsto para esta quinta e sexta-feira (3).



A Justiça atendeu ao pedido da Chapa 2, que faz oposição ao grupo de José Carlos de Souza. Mesmo assim, a comissão eleitoral vai disponibilizar 60 urnas para votação, nas garagens das empresas de ônibus e rodoviárias.