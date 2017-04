Além de usar assessor durante o expediente, balcão de anúncios de vereador operava ilegalmente

REGIAO

Balcão de anúncios do jornal 'Comunidade', de propriedade do vereador Maninho Cem por Cento (PTB), funcionava ilegalmente na Vila Industrial, zona leste de São José; Felicio ordena retirada de espaço ilegal

Danilo Alvim

São José dos Campos

O balcão de anúncios do jornal "Comunidade", de propriedade do vereador Manin ho Cem por Cento (PTB), funcionava ilegalmente na Vila Industrial, zona leste de São José dos Campos. Após contato de O VALE, o governo Felicio Ramuth (PSDB) notificou o parlamentar a remover o balcão por falta de alvará. A estrutura, instalada em área pública, foi totalmente retirada no fim da tarde de ontem.

Essa irregularidade, cometida por Maninho desde 2015, é a segunda envolvendo o nome do vereador. Reportagem da edição de fim de semana mostrou que o parlamentar escalava o assessor Elcio Alves de Souza para dar expediente no balcão de anúncios fechado ontem.

Durante o horário de trabalho, o funcionário do Legislativo vendia espaços publicitários no jornal mantido pelo parlamentar. Com salário bruto de R$ 4.383, o assessor ficava das 8h às 17h no balcão. Passava no Legislativo apenas para bater cartão. O caso foi revelado por O VALE

Além de vender espaços publicitários, o assessor exercia outras atividades relacionadas ao jornal "Comunidade".

Cesta básica. O funcionário recebia, no balcão de anúncios, cupons para sorteios de cestas básicas promovidos por Maninho Cem por Cento.

O espaço irregular também era ponto de cadastro para interessados em vender objetos na "Feira do Desapego", realizada aos domingos no Jardim Ismênia, zona leste da cidade.

Uma rádio via internet vinha sendo montada pelo vereador no balcão de anúncio.

Procurado pela reportagem de O VALE, na tarde de ontem, Maninho não se manifestou até o fechamento da edição.

Felicio fecha estrutura do parlamentar

O governo Felicio Ramuth, por meio de nota, disse que "segundo informações da Fis calização da prefeitura, a banca do vereador Maninho Cem por Cento não tem alvará de funcionamento. A banca está instalada no local há dois anos e meio. O governo já notificou o vereador a retirar a banca".

A estrutura começou a ser desmontada na manhã de ontem e, no fim da tarde, o serviço já havia sido concluído. Maninho faz parte da base aliada do prefeito Felicio Ramuth na Câmara de São José.

Análise. O Ministério Público e a Comissão de Ética da Câmara de São Jo sé irão analisar os indícios de que o vereador usou o comissionado de seu gabinete para trabalhar no empreendimento particular que tem na cidade. Ontem, porém, o tema não foi tratado pelos parlamentares na sessão ordinária