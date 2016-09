Agronegócio vira trunfo para Vale superar crise econômica

REGIAO

- 13:39

São José dos Campos



O agronegócio é um dos trunfos da Região Metropolitana do Vale do Paraíba para superar a crise econômica e gerar emprego.



Destacando-se na produção de arroz especial, pecuária leiteira e no plantio de verduras, a região conta com o clima ameno e a recuperação econômica do país para alavancar os negócios.



Reconhecidos internacionalmente pela produção de arroz especial, como preto e agulhinha, os produtores da RMVale sofreram com a crise hídrica dos dois últimos anos e com a alta no preço dos produtos.



A produção de arroz na região caiu cerca de 60% desde 2010, quando o volume chegou a 33,6 milhões de quilos por ano.



Em 2016, a expectativa do setor é de alcançar 15 milhões. Atualmente, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba é a maior produtora de arroz do Estado. "Sem água, o produtor não tem saída", disse Wander Carvalho, presidente da Associação dos Sindicatos Rurais dá região.



No entanto, a infraestrutura existente na RMVale, como estradas, linha férrea e o Porto de São Sebastião, e um mercado consumidor forte podem fazer o agronegócio deslanchar novamente, incluindo outras culturas e o gado.



"Os arrozes especiais precisam ter sabores especiais e aromas diferenciados. O clima influencia e no Vale é mais ameno. O frio não é tão forte. Nesse período mais longo de clima ameno o arroz consegue ter mais sabor", afirmou o produtor rural José Francisco Ruzene, de Pindamonhangaba, um dos principais produtores de arroz da região.



Vantagens. A RMVale conta com outras vantagens. Está instalada no Estado com "o maior e mais moderno sistema agroindustrial do país e um dos mais expressivos do mundo", segundo avaliação da agência Investe SP.



São 7,9 milhões de hectares de terra voltados ao agronegócio, equivalente a cerca de um terço do território total do Estado. Isso ajuda nas exportações e atrai investidores, principalmente a opção pela diversidade, como fazem os produtores do Vale.



"Essa diversidade assume contornos mais acentuados na economia paulista em decorrência do grau de sofisticação de sua estrutura produtiva e de sua base de pesquisa científica e tecnológica", informou a agência Investe SP.