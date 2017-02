Acorda Peão poupa Felicio no Carnaval

REGIAO

- 11:07

São José dos Campos



A reforma da Previdência Social e os desdobramentos da Operação Lava Jato foram os temas escolhidos pelo bloco Acorda Peão, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, para o Carnaval da cidade.



Ao contrário de anos anteriores, quando o prefeito virava alvo da sátira, o governo Felicio Ramuth (PSDB) será poupado no enredo preparado para 2017.



Carlinhos Almeida (PT) e Eduardo Cury (PSDB) sempre tiveram destaque nos desfiles do bloco.



Felicio fez duras críticas ao sindicato durante a campanha ao Paço.



O Acorda Peão desfila com o enredo "A roubalheira continua" no próximo dia 25, às 10h30. A concentração acontece às 9h, na rua Francisco Paes, no centro.



"A crítica está centrada na reforma da Previdência. Vamos bater também na Lava Jato. Como o governo municipal ainda não cometeu nada marcante, vamos centrar nos dois temas nacionais", afirmou Renato Bento Luiz, autor da letra e puxador do samba.



O bloco contará com a bateria da Confraria do Samba, do Jardim Paulista.



Enredo. Em um dos trechos do enredo, o bloco ainda aborda a lei da repatriação de recursos não declarados no exterior. "Lá vem o trem, que alegria! A grana é nossa, mas é deles a folia. Ei trem bom, que alegria! Repatriar a grana não é crime hoje em dia".

Também destacam as delações premiadas da Lava Jato.



"No Acorda Peão eu vou brincar. Acorda minha gente. Preste atenção! Agora eu vou denunciar: 171 no Brasil virou piada. Ladrão sai rico da cadeia! A delação é premiada".